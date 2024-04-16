العثور على جثة امرأة مقطعة ومدفونة في قطعة أرض شرق صيدا والقوى الأمنية فتحت تحقيقا لكشف الملابسات

عثر مساء أمس على جثة إمرأة في العقد الرابع من عمرها مقطعة أشلاء ومدفونة في قطعة أرض في بلدة المية ومية شرق صيدا. وفي التفاصيل أنّه عند قيام المدعو ج.ج بفلاحة أرضه فوجئ احد العاملين بثياب وأشلاء بشرية فقام على إثرها بإبلاغ القوى الأمنية حيث تم توقيفه كمشتبه به.

وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.