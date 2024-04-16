"التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

خاطبت الإدارة المركزية للتعليم العام التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني، المديريات التعليمية بشأن الإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15 أبريل 2024، الخاص بتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وبحسب الخطاب فإنه تم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات الآتية لتنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وهي كالآتي:

- موافاة الإدارة المركزية للتعليم العام خلال 3 أيام من تاريخ صدور الكتاب الدوري بجدول موضح به تفصيلا:

- أسماء وعناوين المقار التي ستعقد بها المراجعات بكل إدارة تعليمية.

- أسماء الفرق المكلفة من المعلمين المتميزين بالتدريس بتلك المراجعات.

- جدول مواعيد المراجعات للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اللازم في تنفيذ متابعات ميدانية وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن وزير التربية والتعليم، أصدر أمس الإثنين، الكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15 إبريل 2024 بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وبحسب الوزارة فإن هذا القرار يأتي في ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

ونص الكتاب الدوري على تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل الجاري، مع موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.

وفي هذا الإطار، وجه وزير التربية والتعليم بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين المشار إليهما، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام وتحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية.

كما وجه الوزير بقيام موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهي المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، مع تهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، وإرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.

ووجه الوزير أيضا بالالتزام بتقديم تقرير يومي مجمع عن سير المراجعات بكل مديرية تعليمية؛ متضمنًا كافة التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين، مؤيدًا بصور وفيديوهات توثيقية، إلى الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة، إضافة إلى تحديد المعلمين المتميزين على مستوى كل مديرية، من واقع التقارير والإحصاءات الخاصة بالمراجعات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام.

كما نص الكتاب الدورى على قيام الإدارة المركزية للتعليم العام بمتابعة إجراءات التنفيذ الميداني، فضلا عن قيام السادة مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بتقديم جداول المراجعات المنصوص عليها بالجودة المطلوبة، وذلك خلال 3 أيام من تاريخ العمل بهذا الكتاب الدوري على أن تبدأ المراجعات النهائية عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل الجاري.

ونص الكتاب الدوري أيضا على أن يلتزم السادة مديري المديريات ومديري الإدارات التعليمية بكافة مديريات التربية والتعليم والإدارات المختصة بديوان عام الوزارة بتنفيذ كافة ما ورد بالكتاب الدوري من أحكام في أقرب وقت.للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)