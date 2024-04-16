اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:25 ‎من بعد ظهر يوم الثلاثاء 16-04-2024 هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: هاجمنا بمسيرات انقضاضية منظومة الدفاع الصاروخي ببيت هلل وأوقعنا طاقم القبة الحديدية بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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