إعلام إسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين جراء هجوم "حزب الله" على عرب العراشمة بالجليل إلى 14

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين جراء هجوم "حزب الله" على عرب العرامشة في الجليل إلى 14 بينهم 4 في حالة خطيرة.

في وقت سابق، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه عن هجوم مركّب بالصواريخ الموجهة والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة في ما يسمى "المركز الجماهيري" وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح، وذلك "ردًا على إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية".