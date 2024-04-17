واشنطن بوست عن وثيقة سرية: روسيا تسعى لاستغلال الحرب بأوكرانيا لتشكيل نظام عالمي خال من هيمنة أميركية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" عن وثيقة سرية، بأنّ "روسيا تسعى لاستغلال الحرب بأوكرانيا لتشكيل نظام عالمي خال من هيمنة أميركية". وكشفت أنّ "وزارة الخارجية الروسية تضع خططا لمحاولة إضعاف خصومها الغربيين بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية".

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