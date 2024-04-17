"حزب الله" نشر مشاهد استهداف المقر المستحدث لسرية الاستطلاع الإسرائيلية في عرب العرامشة

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" شاهد من عملية استهداف المقر المستحدث لسرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي (الفرقة 146) في الجيش الإسرائيلي في قرية عرب العرامشة في الجليل. وفي وقت سابق، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 14جنديًا إسرائيليًا "إثر استهداف مبنى في عرب العرامشة بمسيّرة"، فيما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن 18 إصابة، وذلك بعد أن أعلن "حزب الله" في بيان، عن هجوم مركّب بالصواريخ الموجهة والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة في ما يسمى "المركز الجماهيري" وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح، وذلك "ردًا على إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية".

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