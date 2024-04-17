المندوب الروسي بمجلس الأمن: تقويض دور الأونروا سيكون له تداعيات على المنطقة برمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المندوب الروسي بمجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، إن غزة تشهد كارثة غير مسبوقة وإسرائيل تعرقل نصف القوافل الإغاثية المتوجهة للقطاع.

وأكد نيبينزيا أنه يجب استعادة دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالكامل حتى لا تتأثر أوضاع اللاجئين، مشددا على أن تقويض دورها سيكون له تداعيات على المنطقة برمتها.

من جانبه، قال مدير وكالة الأونروا فيليب لازاريني، إن الوكالة تحت ضغوط هائلة وعدد من الدول علق مساهمتها المالية بسبب الاستهداف الإعلامي للوكالة.

وأوضح لازاريني أن غياب الحل السياسي هو ما يضيع وضع اللاجئين الفلسطينيين.