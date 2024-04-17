تسجيل 60 معاقا يوميا.. الاحتلال يقر بإصابة 7 آلاف و200 جندي منذ بدء عدوانه على غزة

أقرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، بإصابة أكثر من 7 آلاف و200 جندي، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وقالت شعبة التأهيل بالوزارة: "تم إدخال 7209 مصابين إلى جناح إعادة التأهيل منذ 7 أكتوبر، وظهرت لدى حوالي 30 بالمئة منهم، أي 2111 مصابا، ردود فعل عقلية مختلفة (أزمات نفسية)"، حسب هيئة البث (رسمية).



وتابعت الشعبة: "بالنسبة لنحو 60 بالمئة مِمن أصيبوا بأزمات نفسية، أي حوالي 1267 مصابا، فإن الإصابة النفسية هي الإصابة الرئيسية".



وأفادت بأن "95 بالمئة من المصابين إجمالا هم من جنود الاحتياط حتى سن 30 عاما".



ووفق شعبة إعادة التأهيل، فإن "قسم إعادة التأهيل يستعد لاستقبال نحو 20 ألف مصاب جديد بنهاية 2024، بينهم مصابون بأعراض نفسية منها القلق واكتئاب ما بعد الصدمة وصعوبات التكيف والتواصل".



وفي وقت سابق الأربعاء، اعترف الجيش الإسرائيلي بـ"إعاقة" أكثر من 2000 جندي وشرطي وعنصر أمن، منذ بداية حربه على غزة قبل أكثر من 6 أشهر، حسب موقع "واللا" الإخباري العبري (خاص).



ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني الأربعاء، قُتل 604 ضباط وجنود وجُرح 3 آلاف و219 منذ 7 أكتوبر الماضي.



وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 110 آلاف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



المصدر: الأناضول

