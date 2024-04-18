البرهان يقيل وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أقال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم (الأربعاء) وزير الخارجية المكلف علي الصادق، وكلّف كيل وزارة الخارجية حسين عوض للقيام بمهمات الوزير. وبحسب مصادر سودانية فإن البرهان أقال أيضاً واليَي كسلا والقضارف الواقعتين شرق البلاد، اللتين تبعدان عن العاصمة الخرطوم نحو 410 كيلومترات.

وعمل عوض سفيراً للسودان في أوغندا وباكستان ورواندا وزامبيا، كما تولى منصب مندوب السودان لدى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، وشغل منصب وزير مفوض بسفارة السودان لدى الكويت.

ويدخل السودان عامه الثاني في الحرب بعد أن قُتل الآلاف وشُرّد أكثر من 8.5 مليون، فيما يواجه 48 مليون نسمة المجاعة بعد أن دمرت الحرب البنى التحتية المتهالكة أصلاً، بحسب الأمم المتحدة.