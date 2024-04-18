برلمانيون: القمة المصرية البحرينية تؤكد على جهود مصر لوقف الحرب فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بالجهود المبذولة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في التصدي للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، وخاصةً ما يتعلق بوقف إطلاق النار على غزة.

وقالت نصر، إن الحفاظ على الأمن العربي أولوية لدى الرئيس السيسي ،في ظل تزايد مخاطر التصعيد في المنطقة، مما يعكس هذا التأكيد دور مصر كدرع واقية للأشقاء.

وأكدت نصر، في تصريحات صحفية لها، ضرورة وقف إطلاق النار وتحقيق الهدوء والاستقرار في المنطقة، وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده لوقف إطلاق النار على غزة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، وعدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

وتابعت النائبة منال نصر، أن رسائل الرئيس السيسي تحمل في طياتها تحذيرًا للمجتمع الدولي من استمرار انحيازه الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى فيما بعد إلى اتساع رقعة الصراع وامتداده خارج الإطار المعتاد بين إسرائيل والفلسطينيين أو العرب

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن القمة المصرية البحرينية تأكيد على حرص مصر والبحرين والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار ووضع حد له والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

النائب علاء عابد: القمة المصرية البحرينية تأكيد على جهود مصر لوقف الحرب على غزة

في حين قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن القمة المصرية البحرينية تأكيد على جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف الحرب على غزة.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده لحشد الرأي العربي والعالمي الرافض لاستمرار الحرب على غزة، ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع ملك البحرين بعث برسائل عاجلة للعالم وضعته أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأشار النائب علاء عابد، إلى حرص كلا من ، مصر والبحرين ،والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار،وضرورة وضع حد له والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشقيق والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أن الرئيس السيسى كان واضحاً وصريحاً عندما تحدث خلال لقائه مع ملك البحرين، عما شهدته المنطقة على مدار الأشهر القليلة الأخيرة من تبعات بالغة بسبب استمرار هذه الحرب التي امتدت نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة.