شكرا لقرائتكم خبر عن 18 طلب إحاطة حول إنشاء مكاتب للبريد وضعف شبكات الإنترنت أمام "اتصالات النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، 8 اجتماعات علي مدار الأسبوع القادم لمناقشة 18 طلب إحاطة مقدم من النواب بشأن البريد وضعف الإنترنت وإدخال الهاتف الأراضي.



وخصصت اللجنة اجتماعاتها الاثنين القادم لنظر موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تطوير مكاتب البريد وتأخر بعضها، وفي مقدمتها تلك المقدم من النائب مجدي سيف بشأن ضرورة استلام مبنى مكتب بريد كفر عزب غنيم التابعة لكفر شكر ومبنى مكتب بريد منية السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية، وبناء مكتب بريد مرصفا مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتخصيص قطعة أرض بقرية سندنهور مركز بنها بمحافظة القليوبية، والمقدم من النائب علي أحمد العساس، بشأن التأخير في افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور محافظة دمياط.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلبات النواب محمود نجيب مشعل، بشأن التأخير في افتتاح مكتب بريد حجاجة مركز فارسكور محافظة دمياط، وحاتم عبد العزيز، بشأن عدم تطوير مكتبي البريد بقرية البرنس والسكاكرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وموضعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد إدريس، بشأن التزاحم أمام مكاتب البريد بمحافظة الأقصر وعدم التوسع في إنشائها، واخيرا طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن توقف العمل بإحلال وتجديد مكتب بريد الرقية بمركز كفر دراو بمحافظة أسوان، ونشأت فؤاد عباس، بشأن احتياج مكاتب البريد بمحافظة سوهاج وخاصة مكاتب (طهطا وطما وجهينة) للتطوير في تقديم الخدمة، و النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن إقامة مكتب بريد قرية شم البحرية مركز مغاغة محافظة المنيا.

فيما تناقش اللجنة يوم الثلاثاء عدد من الطلبات الخاصة بضعف شبكة الانترنت وإدخال الهواتف الأرضية وشملت المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن عدم إدخال الهواتف الأرضية بقرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، والنائب طلبة النحال، بشأن ضعف شبكة الإنترنت بقرية الفالوجا التابعة للوحدة المحلية النجاح بمركز بدر محافظة البحيرة، والنائب أحمد بلال البرلسي، بشأن عدم تنفيذ توصيات مجلس النواب بمد خطوط الهاتف الأرضي للمناطق المحرومة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

كما تنظر اللجنة في ذات اليوم الطلبات المقدم من النواب السيد رحمو، بشأن ضعف شبكة الانترنت بمركز الحسينية محافظة الشرقية، و النائبرقية الهلالي، بشأن تضرر الأهالي من عدم توصيل الإنترنت أو الخطوط الأرضية بكثير من المناطق القديمة والجديدة بمركز المنشأة وخاصة امتدادات مدينة المنشأة والنجوع بها بمحافظة سوهاج، و النائبإلهامي البارودي، بشأن تغطية شبكة الإنترنت الأرضي بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

والنائب محمد عوض السيد، بشأن عدم توصيل خطوط التليفونات الأرضية بتقسيمات كثيرة بمدن رأس سدر، وأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، و النائبمحمد بهجت الصن، بشأن عدم تنفيذ شبكة الفايبر الأرضية بتوابع مدينة أرمنت الحيط بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية بمحافظة الأقصر.