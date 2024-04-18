نقابة مستخدمي "كهرباء لبنان" أيدت بيان اتحاد النقابات العمالية: للالتزام بالاضراب من 19 لغاية 25 الحالي

أعلن المجلس التّنفيذي لنقابة مستخدمي مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان، "تأييده المطلق لما ورد في بيان اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلّة والمؤسّسات العامّة الصّادر بتاريخ اليوم الخميس 18 نيسان 2024، والمتضمّن المطالب الآتية:

1- إقرار زيادة غلاء معيشة.

2- تغطية صحيّة كاملة تشمل الفروقات الطّبيّة الاستشفائيّة.

3- إعادة القيمة الشّرائيّة للرّواتب والأجور وتصحيحها.

4- إعادة القيمة الشّرائيّة لتعويضات نهاية الخدمة.

5- تأمين الاعتمادات لتغطية مستحقّات العاملين في المؤسّسات العامّة.

6- رفض تعديل مرسوم الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة".

ودعا المجلس، "الزّملاء والزّميلات إلى الالتزام بالإضراب، وعدم الحضور لمراكز العمل كافّة اعتبارًا من تاريخ الغد 19 نيسان ولغاية 25 نيسان 2024 ضمنًا"، مشيرًا إلى "أنّه يبقي جلساته مفتوحة بالتّنسيق مع الاتحاد العمالي العام، لاتخاذ الموقف المناسب".

ولفت إلى أنّه "يُستثنى من الإضراب، الاستثمار في معامل الإنتاج والمناوبين في محطّات التّحويل الرّئيسيّة ومصلحة التّنسيق، وكلّ ما يشكّل خطرًا على السّلامة العامّة بالتّنسيق مع النّقابة".