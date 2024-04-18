السفيرة الاميركية تحيي الذكرى الحادية والأربعين لتفجير السفارة عام 1983

احتفلت السفيرة الاميركية ليز جونسون وفريق السفارة الأميركية في بيروت اليوم بالذكرى الحادية والأربعين لتفجير السفارة عام 1983. ولفتت السفارة الاميركية في بيان، الى انه جنبًا إلى جنب مع عائلات الضحايا، تم تكريم الأرواح التي فقدناها، يستمر إرث زملائنا في إلهام عملنا اليومي.

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