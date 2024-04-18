تحطّم مروحية عسكرية في غرب كينيا وعلى متنها قائد الجيش ومسؤولون عسكريون

تحطّمت مروحية عسكرية في غرب كينيا وعلى متنها مسؤولون عسكريون يتقدّمهم قائد الجيش الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة "فرانس برس".
وأوضح الضابط الرفيع في الشرطة الوطنية طالباً عدم كشف هويته، إنّ "النيران اندلعت في المروحية بعيد تحطّمها، وكان على متنها أكثر من عشر قادة رفيعي المستوى، من بينهم الجنرال أوغولا"، من دون أن يقدّم تفاصيل بشأن وضع قائد الجيش.
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