تقرير جديد يتهم اليونسكو بالتواطؤ في طرد السكان الأصليين وإساءة معاملتهم

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم تقرير جديد، صادر عن منظمة البقاء الدولية للاحتفال بيوم التراث العالمي 18 أبريل 2024، اليونسكو بالتواطؤ في الإخلاء غير القانوني وإساءة معاملة السكان الأصليين.

التراث العالمي لليونسكو

ويشير التقرير إلى العديد من مواقع التراث العالمي لليونسكو، التي تشهد انتهاكات خطيرة ومستمرة للحقوق المتعلقة بالحفظ.

كشفت التحقيقات الميدانية التي أجراها باحثو البقاء على قيد الحياة ، في مجتمعات السكان الأصليين في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا ، عن حالات متكررة من التعذيب والاغتصاب وقتل السكان الأصليين في مواقع التراث العالمي وحولها.

يسرد التقرير ستة مواقع للتراث العالمي تحتل أراضي السكان الأصليين المسروقة ، بما في ذلك:

منطقة محمية نجورونجورو ، تنزانيا هذه النقطة السياحية الشهيرة عالميا هي الآن مسرح لعمليات أمنية مخيفة وحرمان من الخدمات الأساسية، حيث تمضي الحكومة قدما في خطط لطرد الآلاف من شعب الماساي من الأراضي التي عاشوا فيها لأجيال.

وقد أيدت اليونسكو صراحة إزالة الماساي. ونقلت منظمة البقاء على قيد الحياة عن أحد زعماء الماساي قوله: "يستخدم دعم اليونسكو لإخلائنا نحن مرضى جدا ومرتبكون، ولا نعرف متى سنموت".



حديقة كاهوزي بييغا الوطنية ، ديم. جمهورية الكونغو. أصبحت هذه الحديقة أحد مواقع التراث العالمي في عام 1980، في عام 2019 ، بدأت سلطات الحديقة ، بدعم من الجيش الكونغولي ، حملة لتطهير غابة شعب الباتوا الأصلي الذين عادوا إلى أراضي أجدادهم في الحديقة.

وشنوا عدة هجمات عنيفة للغاية ضد قرى الباتوا، انطوت على العديد من الفظائع الموثقة جيدا، وقد روجت اليونسكو لنهج قائم على القوة والعسكرة، وحثت الحكومة على زيادة نطاق وتواتر الدوريات و إجلاء الركاب غير الشرعيين".

تضررت قبيلة الباتوا بشدة من العنف الناجم عن ذلك، لكنها قالت: "نحن نعيش في الغابة، عندما يواجهوننا، يغتصبوننا،أولئك منا الذين سيموتون سيموتون، لكن الغابة هي المكان الذي سنبقى فيه".

حديقة أودزالا كوكوا الوطنية في جمهورية الكونغو، التي منحتها اليونسكو وضع موقع التراث العالمي في عام 2023، على الرغم من الانتهاكات الموثقة جيدا التي تحدث هناك، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب.

وتدعو منظمة البقاء على قيد الحياة اليونسكو إلى:

التوقف عن دعم انتهاك حقوق الشعوب الأصلية باسم الحفظ

إزالة وضع التراث العالمي من أي موقع تحدث فيه فظائع حقوق الإنسان، و

تعزيز نموذج للحفظ قائم على الاعتراف الكامل بحقوق السكان الأصليين في الأراضي.

تطلق Survival يوما من النشاط عبر الإنترنت ليتزامن مع نشر التقرير ، وتطلب من الناس مشاركة مقطع فيديو جديد ووضع علامة على #DecolonizeUNESCO.

وسيبث الفيديو على صفحة سيرفايفال علي إنستجرام، من الساعة 0900 بتوقيت جرينتش يوم 18 أبريل نيسان.

وقالت مديرة منظمة البقاء على قيد الحياة كارولين بيرس اليوم: "لقد لعبت اليونسكو دورا رئيسيا في إضفاء الشرعية على العديد من المناطق المحمية الأكثر شهرة في أفريقيا وآسيا، وقد تجاهلت إلى حد كبير الفظائع الموثقة جيدا التي ترتكب تحت مراقبتها.

ما تسميه "مواقع التراث العالمي الطبيعي" غالبا ما تكون أراضي أجداد الشعوب الأصلية المسروقة ، التي يتم إبعادها بالقوة والترهيب والإرهاب.

لقد تجاوز تواطؤها الصمت ليشمل الدعم النشط من الحكومات والإجراءات التي تنتهك حقوق السكان الأصليين.

ويجب عليها إزالة وضع التراث العالمي من أي موقع من هذا القبيل حيث ترتكب انتهاكات".