قورتولموش: تركيا تبذل قصارى جهدها لإنهاء المذبحة بغزة وواثق بمحاكمة نتانياهو بالمحكمة الجنائية

أشار رئيس البرلمان التّركي ​نعمان قورتولموش​، إلى "الأوضاع المأساويّة غير المسبوقة الّتي يعيشها الفلسطينيّون، جرّاء الحرب الّتي تشنّها ​إسرائيل​ على قطاع ​غزة​ منذ 7 تشرين الأوّل 2023"، لافتًا إلى أنّ "تلك المآسي تجعل الإنسان يشعر بالحزن والأسف تارةً، وبالعجز والخجل من نفسه تارةص أخرى".

وأكّد، في كلمة ألقاها خلال النّسخة 24 لندوة أكاديميّة بيت المقدس الدّوليّة، الّتي نظّمتها جامعة "آرتكلو" في ولاية ماردين، أنّ "​تركيا​ تبذل قصارى جهدها منذ اليوم الأوّل، لإنهاء أكبر مذبحة في العصر الحديث بتاريخ البشريّة، الّتي تجسّدت في عملية التّطهير العرقي الأكثر وحشيّة، واتّسمت بالإبادة الجماعية أمام أعين العالم أجمع".

وركّز قورتولموش على أنّ "أنقرة حشدت طاقاتها متمثّلة بالرّئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان، ووزير الخارجيّة هاكان فيدان، وبمؤسّساتها ومنظّماتهما كافّة، لوقف فوري لإطلاق النّار وإيصال المساعدات إلى ​الشعب الفلسطيني​ في غزة".

واعتبر أنّ "مقاضاة إسرائيل على جرائمها ضدّ الإنسانيّة أمام ​محكمة العدل الدولية​، بناءً على طلب جنوب إفريقيا، تُعدّ نقطة تحوّل لمستقبل القضية الفلسطينية"، معربًا عن ثقته في "محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ وعصابته في ​المحكمة الجنائية الدولية​".

كما شدّد على أنّ "الأيديولوجيّة الصّهيونيّة تُعدّ أيديولوجيّة مدمّرة، ومن خلال السّلاح لا تعطي للأصوات المعارضة الحقّ في الكلام"، مبيّنًا أنّ "الأيديولوجيّة الصّهيونيّة ليست أيديولوجيّةً تمتلك فقط أدوات عسكريّة أو آليّات سياسيّة، فالصّهيونيّة تُعدّ أيديولوجيّةً تحتاج إلى التّعامل معها بسرديّة عالميّة".