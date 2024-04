شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز شمال تركيا والان نبدء بالتفاصيل

زلزال تركيا

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، إن زلزالا بقوة 5.6 ريختر هز إقليم توكات بشمال تركيا.وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا، على منصة إكس، أن فرقا من أفاد ووكالات أخرى معنية تتحرى الوضع في موقع الزلزال. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)في بداية أبريل الجاري، ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر، ولاية ملاطية جنوب تركيا.وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن مركز الهزة وقع في قضاء دوغان شهير، وعلى عمق 13.9 كلم من سطح الأرض في المنطقة، مضيفةً أنه لم تردها معلومات عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية.