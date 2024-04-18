اتحاد النقل الجوي: الحوت بادر بتعديل داخلي متطوع وأصلح خلل الحكومة في تصحيح الأجور

اشار رئيس اتحاد النقل الجوي علي محسن في بيان، الى انه "بعد نشر مرسوم تصحيح الأجور في الجريدة الرسمية والذي اتى مخالفا لما اتفق عليه مع الإتحاد العمالي العام، وبالتالي أتى مخيبا لآمال عمال لبنان ومجحفا، ولا يراعي وضعنا المعيشي الكارثي في شأن الحد المقبول للأجور زائدا غلاء المعيشة، واقرار مبلغ مقطوع متجاوزا الرتب وسنوات الخدمة، ما وضعنا بفوضى معيشية ومشاكل ادارية، نكاد نقول قرار همايوني ساوى الصالح بالطالح وقتل اي حافزية للإنتاج".

ولفت البيان الى ان "رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت تقدم مشكورا، وبادر بتعديل داخلي متطوع وأصلح خلل الحكومة، واقر زيادة تسعة مليون لكل موظف وعامل، مهما كان راتبه. وبذلك أنصف بعض الفئات وأراح اغلب الفئات وهذا عمل مقدر ومشكور ورعائي لا يسعنا الا التوقف عنده بأعجاب".