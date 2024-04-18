بدر: لتنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان وجمع "الداتا" الخاصة بهم تمهيدًا لترحيلهم

أكّد النّائب ​نبيل بدر​، أنّه "بات من الضّروري تنظيم الوجود السوري في ​لبنان​ وجمع "الداتا" الخاصّة بالنّازحين، تمهيدًا لترحيلهم، وعلى البلد أن يأخذ قرارًا متعلّقًا بهذا الوجود"، معتبرًا أنّ "هناك أسباب كثيرة للهجمة الكبيرة على هذا النّزوح".

ولفت، في حديث تلفزيوني، أنّ "النّاس بات مضطرّة في لحظة من اللّحظات أن تقوم بدور الدّولة"، مشيرًا إلى أنّ "الواقع الاجتماعي اللّبناني يقوم على أنّه لا يجب أن تكون هذه الأعداد الكبيرة من النّازحين السّوريّين في لبنان".

وركّز بدر على أنّ "هناك جدّيّةً من قبل الأجهزة الأمنية من أجل الوصول إلى خيوط في مقتل منسّق حزب "القوّات اللّبنانيّة" في قضاء جبيل باسكال سليمان، ومن الضّروري أن تتعاطى الأجهزة مع القضيّة بالسّياسة، لأنّ الرّجل يعمل في الشّأن السّياسي"، ورأى أنّه "لا يمكن أن يكون لـ"حزب الله" دخل في هذه القضيّة".