الأغذية العالمي: 392 شاحنة فقط محملة بالغذاء دخلت القطاع الشهر الجاري

أعلن برنامج الأغذية العالمي دخول 392 شاحنة فقط محملة بالغذاء إلى قطاع غزة منذ بداية شهر نيسان الجاري، علما أن القطاع يحتاج إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة كهذه يوميا.

واوضح البرنامج الأممي إنه "دخلت غزة حتى الآن خلال نيسان 392 شاحنة محملة بالأغذية". وذكر أن هذا العدد هو "نفس المعدل تقريبا في آذار، ولكنه نصف العدد مقارنة بشهر كانون الثاني". وأضاف أنه "خلال هذا الأسبوع عبرت 3 قوافل محملة بغذاء ودقيق يكفي لنحو 80 ألف شخص إلى شمال غزة من معبر إيريز (بيت حانون) للمرة الأولى".

وأكد البرنامج أن "الطريقة الوحيدة لوقف المجاعة هي الوصول المنتظم والمستدام للمساعدات ووقف إطلاق النار الإنساني".