الرئاسة الفلسطينية: الفيتو الأميركي ضد عضوية الأمم المتحدة "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر"

دانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يوصي بمنح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. واعتبرت الرئاسة في بيان، إن الفيتو الأميركي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر". واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الخميس حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتّحدة" أيّده 12 عضواً وعارضته الولايات المتّحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.

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