البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على أخذ مخاوفنا بشأن رفح في الحسبان

اعلن البيت الأبيض إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ناقشوا اليوم المخاوف الأميركية بشأن مسارات العمل المختلفة في رفح، وهي مخاوف وافقت إسرائيل على أخذها في الاعتبار ومناقشتها بشكل أكبر، مضيفا أن المسؤولين سيجتمعون مجددا قريبا.

وذكر البيت الأبيض في بيان، بانه "اتفق الجانبان على الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس في رفح". وتابع قائلا إن الاجتماع ضم المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية، وعقده مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.