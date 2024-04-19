القوات الجوية الروسية: تدمير 5 قواعد للمسلحين في جبال العمور في حمص بسوريا

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الجهات المتحاربة في ​سوريا​، اللّواء يوري بوبوف، أنّ "ضربات القوّات الجوّيّة الرّوسيّة دمّرت 5 قواعد للمسلّحين الّذين خرجوا من منطقة ​التنف​ السوريّة، وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها، في جبال العمور في محافظة ​حمص​".

وأكّد أنّ "طيران ما يُسمّى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، ويحلّق في انتهاك للأجواء السّوريّة ولبروتوكولات منع التّصادم"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تسجيل 5 حالات خرق لبروتوكولات منع التّصادم خلال الـ24 ساعة الماضية، تتعلّق بتحليق مسيّرات دون التّنسيق مع الجانب الرّوسي".

وذكر بوبوف أنّ "في منطقة التنف، تمّ تسجيل 13 خرقًا من قبل 4 أزواج من مقاتلات "إف-15"، وزوجين من طائرات "А-10 Thunderbolt" الهجوميّة، وطائرة استطلاع ومراقبة من طراز "MC-12W".