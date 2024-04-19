وكيل تعليم الجيزة يكشف آخر موعد حضور الطلاب إلى المدارس الحكومية والخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، أن الدراسة في كافة مدارس المديرية الحكومية والخاصة مستمرة حتى 30 أبريل 2024.

وأضاف "سلومة" في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365" أن استمرار الدراسة حتى نهاية الشهر الجاري بهدف الانتهاء من شرح المناهج، وأداء اختبارات المواد الغير مضافة للمجموع وامتحانات المستوى الرفيع لجميع المراحل.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم في الجيزة، أولياء الأمور بانتظام الطلاب بالدراسة الفترة القادمة للاستفادة القصوى من بنوك الأسئلة والمراجعات النهائية طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم بشأن عمل محاضرات مجانية للطلاب الشهادات والنقل للمساعدة على سرعة التحصيل.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أعلنت انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 8 مايو 2024، وفقًا للمواعيد الآتية:

أولًا: المرحلة الابتدائية

- الصفوف الرابع والخامس الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين" والرابع والخامس والسادس والسابع "صم وضعاف السمع" تبدأ من الأربعاء 8 مايو حتى الأربعاء 15 مايو 2024.

- الصفوف السادس الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين" والثامن "صم وضعاف السمع" تبدأ من الخميس 9 مايو حتى الخميس 16 مايو 2024.

ثانيا: المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي "عام وصم ومكفوفين ومهني" يبدأ من الأربعاء 8 مايو حتى الأربعاء 15 مايو 2024.

- الصف الثاني الإعدادي "عام وصم ومكفوفين ومهني" يبدأ من الخميس 9 مايو حتى الخميس 16 مايو 2024.

- الشهادة الإعدادية "العامة والمهنية والمكفوفين والصم" تبدأ من السبت 18 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024.

ثالثًا: مرحلة التعليم الثانوي

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الأربعاء 8 مايو حتى الأربعاء 22 مايو 2024.

- الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الخميس 9 مايو حتى الخميس 23 مايو 2024.

وأوضحت المديرية، أن امتحانات المواد خارج المجموع ومادة المستوى الرفيع لمدارس اللغات والتربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية تبدأ من يوم الأحد 21 أبريل حتى الأربعاء 24 أبريل 2024.

وأكدت المديرية، أن امتحانات المواد خارج المجموع تبدأ يوم الإثنين 29 أبريل حتى الثلاثاء 30 أبريل 2024.

وشددت المديرية، على عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمسائلة القانونية. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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