فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى الامتناع عن أي تحرك جديد

اشار رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الى إن "الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى "الامتناع عن أي تحرك جديد بعد تقارير أفادت بأن إسرائيل نفذت ضربة على إيران".

وأوضحت فون دير لايين خلال زيارة لفنلندا، انه "علينا القيام بكل ما بوسعنا كي تمتنع جميع الأطراف عن التصعيد في تلك المنطقة. من الضروري أن تبقى المنطقة مستقرة وأن تمتنع جميع الأطراف عن القيام بأي تحرك جديد".