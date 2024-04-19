"LBCI": اجتماع إيجابي بين العماد عون ونظيرَيه الفرنسي والايطالي وتشكيل لجنة لدراسة حاجات الجيش

علمت قناة الـ"LBCI" أنّ "اجتماع قائد الجيش العماد جوزاف عون في باريس بقائدَي الجيش الفرنسي والإيطالي كان إيجابيًّا، إذ يأتي استكمالًا لاجتماع روما الّذي قدّم خلاله العماد عون دراسةً عن حاجات الجيش اللّوجيستيّة والمادّيّة"، مشيرةً إلى أنّ "قائدَي الجيش الفرنسي والإيطالي درسا الطّرح اللّبناني، وطرحا خلال الاجتماع بعض الإيضاحات".

وأفادت المعلومات، بأنّه "سيجري البحث في خطّة عمل لمساعدة الجيش اللبناني، لا سيّما لناحية تعزيز وجوده في الجنوب"، مبيّنةً أنّه "سيتمّ تشكيل لجنة مشتركة بين إيطاليا وفرنسا ولبنان ودول أخرى، لدراسة هذه الحاجات وأطر تأمينها، على أن يسبق ذلك قرار سياسي لوقف إطلاق النّار في الجنوب، وستتولّى العمل عليه كلّ من فرنسا وإيطاليا".