مظاهرات شعبية في محيط سفارة إسرائيل بالأردن تدعم غزة وتطالب بمحاكمتها

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت مظاهرات شعبية بعد صلاة الجمعة، في محيط السفارة الإسرائيلية، من مسجد الكالوتي في منطقة الرابية بعمان، دعما للفصائل الفلسطينية وأهالي غزة.

وهتف المتظاهرون ضد الولايات المتحدة باعتبارها "رأس الإرهاب وشريكا أساسيا في الحرب الإسرائيلية".

وحمل المشاركون الولايات المتحدة "قتل وإبادة الآلاف من أهالي غزة" وطالبو خلال هتافاتهم بـ"محاكمة واشنطن وتل أبيب على جرائمهم في القطاع".

كما ندد المشاركون بالفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، قائلين إنه "دليل قاطع على المؤامرة الأمريكية لاغتيال حق الشعب الفلسطيني".

وصوت مجلس الأمن الدولي مساء الخميس على طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية في المنظمة الأممية، حيث صوت لصالح القرار 12 دولة وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق قطاع غزة، مخلفا عشرات آلاف الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال.

عدد القتلى في اليوم الـ 196 بلغ 34012 قتيلا

أفاد التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن عدد القتلى في اليوم الـ 196 من القصف الإسرائيلي بلغ 34012 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 76833 مصابا.

وأوضح التقرير، اليوم الجمعة: أن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا و 63 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام و في الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

و إشار إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 34012 شهيدا و 76833 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تحتاج مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير وتضم غرف عمليات وعناية مركزة وخدمات مخبرية وتشخيصية لسد حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة.

و يواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع، الذي نزح من سكانه نحو 85%، حسب سلطات غزة و هيئات و منظمات أممية.