سامح شكري يتوجه إلى تركيا ويلتقي أردوغان

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري، وزير الخارجية، توجه اليوم الجمعة من جنوب إفريقيا إلى تركيا في زيارة ثنائية.

وقال أبوزيد أنه من المقرر أن يلتقي شكري مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا.

وأضاف المتحدث أن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخرًا في القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.