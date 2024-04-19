حريق يلتهم شقة بعقار غرب الإسكندرية.. و3 سيارات إطفاء تتدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع في شقة سكنية بالطابق السادس بعقار بمنطقة الكيلو 21 بحي العجمي، مساء اليوم الجمعة، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة بعقار بمنطقة الكيلو 21 أمام مسجد نصر الله بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات إطفاء و3 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من 9 طوابق ونشوب حريق بشقة بالطابق السادس ما أسفر عن التهام النيران لبعض محتوياتها وامتداد النيران لشرفتين بذات العقار.

جرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة فيما أصيب نحو 3 مواطنين باختناق وجرى إسعافهم في سيارات الإسعاف بموقع الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.