سرايا القدس: استهدفنا معسكر سالم في جنين وآلية إسرائيلية وحققنا إصابات مباشرة

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، في بلاغ، "أننا استهدفنا معسكر سالم وآلية إسرائيلية من نوع هامر وحققنا إصابات مباشرة". وأوضحت أن "عملية معسكر سالم رد على جرائم المحتل في طولكرم واغتيال القائد محمد أبو شجاع".

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