شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. روسيا تعلن إسقاط 50 مسيرة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

مسيرات أوكرانية

اشتعال مستودع وقود

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إن الدفاع الجوي اعترض 50 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرها خلال الليل، ليصد واحدا من أضخم الهجمات على روسيا منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا.وذكر مسؤولون روس أن مدنيين قُتلا وأن مستودع وقود اشتعلت فيه النيران خلال الهجمات.وأضافت الوزارة أن 26 طائرة مسيرة أُسقطت في منطقة بيلجورود و10 في منطقة بريانسك وثماني في منطقة كورسك واثنتين في تولا، بالإضافة إلى مسيرة واحدة في كل من سمولينسك وريازان وكالوجا وموسكو.وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا إن مدنيين قُتلا نتيجة لهجوم الطائرات المسيرة.وذكر في وقت لاحق أن امرأة حبلى وجنينها توفيا في وقتين مختلفين في المستشفى جراء إصابات لحقت بهما بعد قصف أوكرانيا قرية نوفايا تافولجانكا في حي شيبيكينو. This is a Twitter Status تدمر صواريخ وقذائف ومسيرات ومناطيد لـ This is a Twitter Status.. ماذا حدث؟This is a Twitter Statusللتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الروسية على تطبيق تيليجرام إن قرية تيوتكينو تعرضت لهجوم بذخائر عنقودية لكن لم تقع إصابات. وكثيرا ما تتعرض القرية للقصف.وقال مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز إن كييف شنت هجوما كبيرا بالطائرات المسيرة خلال الليل مستهدفة مرافق الطاقة التي تدعم الإنتاج الصناعي العسكري الروسي.ولا تؤكد أوكرانيا أو تنفي بشكل رسمي استهدافها مصافي النفط داخل روسيا، لكنها تقول إن المرافق أهداف مشروعة لأنها تدعم الجهود العسكرية الروسية.وتقول روسيا إن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية تعد إرهابا.قال حاكم منطقة سمولينسك في غرب روسيا إن طائرة مسيرة أوكرانية ضربت مستودعا للوقود الليلة الماضية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، بينما تم صد هجوم على مركز المنطقة.ولا توجد مصافي نفط كبيرة في منطقة سمولينسك.وقال الحاكم فاسيلي أنوخين عبر تطبيق تيليجرام إن الطائرة المسيرة نفذت هجوما على منشأة للوقود في منطقة كارديم في الساعة الثانية صباحا (2300 مساء الجمعة بتوقيت جرينتش)، وأصابت خزانا للوقود وزيوت التشحيم. وأضاف أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق.وتابع "بفضل جهود قوات الدفاع الجوي، تم إسقاط الطائرة لكن نتيجة للحطام المتساقط اندلعت النيران في خزان يحتوي على وقود وزيوت تشحيم".