"النشرة": طيران تجسسي إسرائيلي فوق حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ الطيران التجسسي الإسرائلي لا يزال يحلق فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولا حتى أجواء المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المشرّفة على المنطقة المطلّة على راشيا الوادي والبقاع الغربي.

يأتي ذلك بعد أن واصل الجيش الإسرائيلي أمس السبت اعتداءاته اليومية على أراضي جنوب لبنان.