نيويورك.. احتفال على متن قارب يتحول إلى حادثة طعن جماعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تحولت ليلة من الاحتفالات إلى كابوس في بلدة بروكلين بولاية نيويورك الليلة الماضية، جراء حادث طعن جماعي على متن قارب للحفلات عندما كان راسياً بالقرب من محطة الجيش.

واستجابت شرطة نيويورك (NYPD) وإدارة الإطفاء في مدينة نيويورك (FDNY) لنداءات الطوارئ من أجل المساعدة في مكان الواقعة، حيث تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات.

ووفقاً للشرطة فقد وقع حادث الطعن على الواجهة البحرية في بروكلين بالقرب من تقاطع ساحة بروكلين البحرية ومحطة جيش (بروكلين4)، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بطعنات في الظهروالصدر والبطن، إضافة إلى جرح في الرأس نتيجة زجاجة ألقيت على شاب يبلغ من العمر 28 عاماً، وقيل إن الضحايا هم رجال يبلغون من العمر 32 و40 و28 عاماً.

وقالت شرطة نيويورك لصحيفة «ديلي ميل»: «كان جميع الضحايا واعين. واستجابت خدمات الطوارئ الطبية ونقلت جميع الضحايا إلى مستشفى جامعة نيويورك لانغون في بروكلين وهم في حالة مستقرة».