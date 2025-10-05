الكويت تستضيف كأس السوبر الفرنسية في يناير 2026

- 1/2
أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم السبت استضافة البلاد لمباراة كأس السوبر الفرنسية التي ستجمع بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا مطلع العام المقبل.
وقال الاتحاد الكويتي في بيان عبر حسابه على منصة إكس إن رئيسه الشيخ أحمد اليوسف الصباح وقع عقد اتفاق مع رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لاستضافة المباراة في الثامن من يناير كانون الثاني المقبل.
وستقام المباراة على استاد جابر الأحمد الدولي.
وحقق باريس سان جيرمان كأس السوبر الفرنسية في آخر ثلاثة مواسم، ليعزز رقمه القياسي في الفوز باللقب إلى 13 مرة، فيما حقق مرسيليا اللقب ثلاث مرات كان آخرها في عام 2011.
صحيفة الامارات اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
