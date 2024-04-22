طلال الدويهي عرض مع باسيل الهواجس من مخالفة قانون تملك الاجانب

زار رئيس حركة الارض اللبنانية طلال الدويهي رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل في منزله في البياضة، حيث استعرض الدويهي، وفق بيان، "مخالفات كتاب العدل استنادا الى عقود بيع ممسوحة وخلافا لقانون تملك الاجانب"، مبرزا بعض الوثائق التي تؤكد هواجس حركة الارض. وقد أبدى باسيل تفهمه وتجاوبه لطلب رئيس حركة الارض. واتفق الطرفان على متابعة التطورات وخليفياته.

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