الولايات المتحدة تعتزم بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة قريبا.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الولايات المتحدة أنها ستباشر "قريبا جدا" بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن السفن المحملة بالمعدات اللازمة لبناء هذا الميناء العائم والرصيف البحري الذي سيخدمه وصلت إلى البحر المتوسط.

وأكد أن "جميع السفن الضرورية موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي على أهبة الاستعداد" لتنفيذ هذه المهمة، مضيفا أنه "بإمكاننا البدء في عملية البناء قريبا جدا".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقدم بمشروع بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة لنقل المساعدات الإنسانية في مارس الماضي، على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حركة "حماس" في القطاع وفي ظل نقص حاد في الأغذية والمساعدات الأخرى في غزة.

ويشمل المشروع بناء ميناء بحري عائم مؤقت يسمح للسفن الضخمة، سواء أكانت عسكرية أو مدنية، بالرسو فيه لإفراغ حمولتها ونقلها إلى سفن أصغر حجما يمكنها إيصال هذه المساعدات إلى رصيف بحري متصل بالساحل.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن بناء هذا الميناء لن يتطلب وجود أي جندي أمريكي على الأرض في قطاع غزة، لكن العسكريين الأمريكيين سيكونون موجودين خلال بنائهم للميناء، وأن القوات الإسرائيلية تضمن أمن عملية البناء

الاحتلال يشن غارة جوية تستهدف المنطقة المحيطة بجسر وادي غزة

وفى سياق متصل أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال تشن غارة جوية تستهدف المنطقة المحيطة بجسر وادي غزة وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، حيث أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، وجرى نقلهم إلى مركز طبي، ووصفت إصاباتهم ما بين المتوسطة والطفيفة، بالإضافة إلى إصابة آخرين جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.