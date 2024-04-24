مفوضية اللاجئين تُطلق صندوقًا لدعم اللاجئين في مواجهة آثار التغير المناخي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، صندوقًا لحماية اللاجئين والنازحين ودعم صمودهم في مواجهة الصدمات المناخية، وتعزيز حماية المجتمعات النازحة الأكثر تعرضًا للخطر بسبب تغير المناخ.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي: إن آثار تغير المناخ أصبحت أكثر تدميرًا، وتتسبب في تفاقم الصراعات والنزوح، مشيرًا إلى أن البلدان الأكثر سخاءً في استضافة اللاجئين هي الأكثر تأثرًا بأزمة المناخ.

وأضاف: أن الصندوق سيعطي الأولوية للمشاريع التي تظهر آثارها محليًا، وتشارك المجتمعات المتضررة في تصميمها وتنفيذها، فضلًا عن مواءمتها مع الإستراتيجيات الوطنية للمناخ وخطط التنمية.

ويستهدف الصندوق بشكل حصري جهود التمويل والاستعداد للصمود والتعافي من الصدمات المرتبطة بالمناخ؛ حيث تهدف المفوضية إلى جمع 100 مليون دولار أمريكي للصندوق بحلول عام 2025؛ لتعزيز نطاق عملها المتعلق بآثار تغير المناخ، وتمكينها من الالتزام بالمشاريع في البلدان التي تشهد بالفعل حالات نزوح قسري كبري، مثل: بنجلاديش وتشاد وإثيوبيا وكينيا وموزمبيق.

وسيعمل الصندوق علي زيادة توافر الموارد المستدامة بيئيًا في أماكن النزوح، وتوفير المزيد من الطاقة النظيفة مثلًا: لتشغيل المدارس، والبنية التحتية الصحية، التي يستخدمها النازحون ومضيفوهم.

يُذكر أن المخاطر المناخية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصراعات والفقر الذي يعاني منهما الكثير من اللاجئين، ففي عام 2022 فر أكثر من 70% من النازحين وطالبي اللجوء من البلدان المعرضة بشدة لتغير المناخ، ويعيش 60% منهم في بلدان متأثرة أيضًا بالصراعات وأقل استعدادًا للتكيف مع تغير المناخ.