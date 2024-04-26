بلينكن يلتقي نظيره الصيني: آمل في أن نحرز بعض التقدم في القضايا التي اتفق عليها رئيسانا

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله في إحراز تقدم خلال بدء محادثات مع نظيره الصيني الذي حذر من تزايد الخلافات بين القوتين.

واكد بلينكن في افتتاح الاجتماع مع وانغ يي إنه سيكون "واضحا جدا ومباشرا جدا"، لكنه أضاف "آمل في أن نحرز بعض التقدم في القضايا التي اتفق عليها رئيسانا". من جهته قال وانغ يي خلال هذه المحادثات التي تجرى في بكين إنّ "عوامل سلبيّة تتراكم" بين واشنطن وبكين.