أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله في إحراز تقدم خلال بدء محادثات مع نظيره الصيني الذي حذر من تزايد الخلافات بين القوتين.
واكد بلينكن في افتتاح الاجتماع مع وانغ يي إنه سيكون "واضحا جدا ومباشرا جدا"، لكنه أضاف "آمل في أن نحرز بعض التقدم في القضايا التي اتفق عليها رئيسانا". من جهته قال وانغ يي خلال هذه المحادثات التي تجرى في بكين إنّ "عوامل سلبيّة تتراكم" بين واشنطن وبكين.
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن يلتقي نظيره الصيني: آمل في أن نحرز بعض التقدم في القضايا التي اتفق عليها رئيسانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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