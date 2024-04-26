كلاس: أحترم كلّ القرارات الديمقراطية ولكن كوزير من واجبي أن أحضر جلسة مجلس الوزراء

أشار وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، في حديث لـ"mtv" من السراي الحكومي قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء التي يضمّ جدول أعمالها 38 بنداً، الى أن "وزير الزراعة عباس الحاج حسن مشكور على لفتته و"ان شاء الله يكون كلّه على خير".

وأكد كلاس، على أنني أحترم كلّ القرارات الديمقراطية ولكن كوزير من واجبي أن أحضر الجلسة".

يذكر أن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، دخل الى مجلس الوزراء، حاملاً معه سلة تحوي فاكهة من أرض الجنوب، وعلق قائلاً أثناء دخوله: "حكماً سننتصر!".