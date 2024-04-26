أوضح مجلس القضاء الأعلى، تعليقًا على ما ورد في بعض المواقع الالكترونية بموضوع سفر القضاة ورواتبهم، أنّ "القضاء يتعرض منذ فترة غير قصيرة لحملة ممنهجة تهدف إلى الإساءة إليه وتشويه صورته، وضرب أسس دولة الحق والقانون وإنّ مضمون المقال الذي ورد في بعض المواقع الالكترونية اليوم حول سفر القضاة ومستحقاتهم، يندرج في سياق هذه الحملة".
وأكّد المجلس، في بيان، أنّ "مضمون المقال عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا، ولا سيما أن سفر القضاة إلى خارج لبنان يخضع لأصول إدارية نصت عليها القوانين المرعية الاجراء ويجري التقيد بها. فلا يصح إطلاق الاتهامات جزافًا وتعميمها على الجسم القضائي ككل، علمًا أن الوسائل المنصوص عليها قانونًا تبقى في أي حال، متاحة أمام من يجد أن ثمة مأخذًا على عمل أي قاض".
وأهاب المجلس بوسائل الإعلام والمواقع الالكترونية، "ضرورة توخي الدقة في ما يتم نشره من معلومات تتعلق بعمل القضاء، والتثبت من صحة هذه المعلومات قبل نشرها، من خلال التواصل مع المراجع المختصة التي تبدي دوماً كل تجاوب بهذا الصدد".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس القضاء الأعلى نفى ما ورد بشأن سفر القضاة ورواتبهم: القضاء يتعرّض لحملة تهدف للإساءة إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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