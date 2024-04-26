الجيش الإسرائيلي: القضاء على القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان مصعب خلف في غارة جوية

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، عن "القضاء على القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان مصعب خلف في غارة جوية"، زاعمًا أنّه "نفّذ عددًا كبيرًا من الهجمات ضدّ إسرائيل".

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إنّ "كادرًا في الجماعة الاسلامية قتل بقصف طائرة مسيرة استهدفت سيارته على طريق ميدون"، في منطقة البقاع الغربي.

في وقت سابق من اليوم، استهدف الجيش الإسرائيلي بغارة سيارة على طريق ميدون- السريرة في البقاع الغربي، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.