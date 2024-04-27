الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ على سفينتين بالبحر الأحمر إحداهما أبلغت عن أضرار طفيفة

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​، أنّ "في 26 نيسان عند السّاعة 5:49 عصرًا (بتوقيت صنعاء)، أطلق الإرهابيّون الحوثيّون المدعومون من إيران، ثلاثة صواريخ باليستيّة مضادّة للسّفن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في ​اليمن​، باتجاه ​البحر الأحمر​ بالقرب من السّفينة "أم ڤي مايشا- MV MAISHA"، وهي سفينة ترفع علم أنتيغوا/بربادوس وتُدار من قبل ​ليبيريا​، وسفينة "أم ڤي أندروميدا- MV Andromeda"، وهي سفينة مملوكة ل​بريطانيا​ وترفع علم ​بنما​ وتديرها سيشيل".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "سفينة "أم ڤي أندروميدا" أبلغت عن اصابتها بأضرار طفيفة، لكنّها تواصل الإبحار"، لافتةً إلى أنّه "لم يتمّ الإبلاغ عن إصابات أو أضرار أخرى من قبل السّفن الأميركيّة أو التّحالف أو السّفن التّجاريّة في الوقت الحاضر".

وكان قد أعلن المتحدّث باسم القوّات المسلّحة اليمنيّة التّابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيي سريع، في وقت سابق، أنّ "القوّات البحريّة في القوّات المسلّحة اليمنيّة استهدفت سفينة نفطيّة بريطانيّة (ANDROMEDA STAR) في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصّواريخ البحريّة المناسبة، أدّت إلى إصابة السّفينة بشكل مباشر".