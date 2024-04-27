ضحايا الفصل العنصري| هل كان تصويت "الخروج من السجن" يرقى إلى مستوى الضجيج؟

ياسر رشاد - القاهرة - الانتخابات في جنوب إفريقيا..

مع اقتراب موعد الانتخابات في جنوب أفريقيا، تتحدث نومسا ماسيكو أحد ضحايا الفصل، عن 30 عاما من الديمقراطية وكيف تغيرت البلاد منذ نهاية نظام الفصل العنصري.

موعد الانتخابات في جنوب أفريقيا

أخبرتني والدتي عندما أدلت بصوتها في 27 أبريل 1994 أن التصويت بدا وكأنه "بطاقة خروج من السجن" - شعرت بالتمكين.

كانت تبلغ من العمر 43 عاما في ذلك الوقت - ومثل ملايين الجنوب أفريقيين الآخرين ، كانت هذه هي المرة الأولى التي تصوت فيها.

كان تتويجا لعقود من المقاومة والكفاح المسلح ضد حكم الأقلية البيضاء العنصري والعنيف.

كنت أصغر من أن أصوت في ذلك الوقت ، على الرغم من أن مسؤولي الانتخابات سمحوا لي بالحبر بإصبعي ، ورأيت ما يعنيه لها وللأغلبية السوداء المحرومة أن تكون حرة ، لاختيار حكومتها في النهاية.

كان الوضع متوترا قبل أيام قليلة من الانتخابات مع مخاوف واسعة النطاق من العنف السياسي. غالبا ما كانت نفحة الغاز المسيل للدموع تملأ الهواء في كوا ثيما، البلدة الواقعة شرق جوهانسبرغ حيث كنت أعيش.

كانت العربات العسكرية المدرعة تمر أمام منزلنا عدة مرات في اليوم وفي الليل - حيث كانت تسمع الطلقات النارية في كثير من الأحيان عن بعد.

بعد ظهر اليوم الكبير ، كنت أنا وأصدقائي نلعب الحجلة في الشارع عندما توقفت شاحنة بيضاء مليئة بقمصان الحزب الوطني والكرات والأعلام.

كان هذا هو الحزب الذي وصل إلى السلطة في عام 1948 وفرض الفصل القانوني على أسس عرقية ، والمعروفة باسم الفصل العنصري ، والتي تعني "الفصل العنصري".

معظمنا لم يمتلك كرة جديدة من قبل ، لذلك كنا متحمسين لمنحها مجانا. لكن حماسنا لم يدم طويلا.

صادرهم "الرفاق" - النشطاء المناهضون للفصل العنصري - جميعا ، وأشعلت النيران في القمصان وطعنت الكرات بسكاكين الجيب.

تم توبيخنا وقيل لنا: "لا تقبل أي شيء مرة أخرى من العدو". ربما كنا حزينين ، لكننا فهمنا السبب.

كان صباح التصويت هادئا بشكل مخيف. كان الجو مشمسا - لكنه مليء بالخوف والخوف.

كان مركز الاقتراع مقابل منزلنا - في كلية المعلمين. كانت العديد من أعلام "السلام" الزرقاء والبيضاء ترفرف عاليا. وكان وكلاء الأحزاب السياسية الذين يرتدون ألوانهم المختلفة يطرقون الأبواب من باب إلى باب، ويحثون الناس على التصويت.

امتدت الطوابير المتعرجة لأميال ، حيث اصطف الصغار والكبار رافعين قبضاتهم في الهواء ، وهم يهتفون "sikhululekile" ، والتي تعني "نحن أحرار" في الزولو.

وشعرت بشكل مختلف - أخف وزنا بطريقة ما مع إدراك أنني لن أحتاج إلى النظر من فوق كتفي والاختباء كلما مر رجال الشرطة البيض على ظهور الخيل.

حتى يومنا هذا، ربما لا يزال لدي خوف من الرعاة الألمان، الذين تستخدمهم شرطة الفصل العنصري ككلاب بوليسية، وأحيانا يهاجموننا نحن الأطفال دون سبب أثناء دورياتهم.

ولكن هناك العديد من التذكيرات الإيجابية بالنضال من أجل التحرير في حي أورلاندو ويست في بلدة سويتو - لدرجة أن صناعة السياحة قد تطورت هناك.

يمتلك ساخومزي ماكوبيلا مطعما شهيرا في شارع فيلاكازي الشهير ، حيث عاش كل من نيلسون مانديلا ، الذي أصبح رئيسا عندما اكتسح المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) النصر في عام 1994 ، ورئيس الأساقفة ديزموند توتو.

"لقد استفاد شارع فيلاكازي كثيرا من السياحة. رأيت السياح يسيرون صعودا وهبوطا في رهبة مما أصبحت عليه جنوب أفريقيا، ثم قررت البدء في بيع الطعام".

وشبه ماكوبيلا جهوده على مدى العقود الثلاثة الماضية بجهود قادة البلاد.

"لقد كانت السنوات ال 30 الماضية تجربة وخطأ لحكومتنا ، يمكننا أن نمنحهم الفضل في أنهم كانوا يتعلمون.

لقد خلقت 500 وظيفة هنا وأنام بشكل أفضل وأنا أعلم أن جهودي قد أحدثت فرقا".

كانت السنوات الأولى من الديمقراطية واعدة: فبعد فترة ولاية مانديلا الأولى، فاز ثابو مبيكي في الانتخابات التالية. ازدهر المجتمع المدني - كما ازدهرت الصحافة الصاخبة والحرة.

لكن الكثيرين يشعرون أن شهر العسل قد انتهى بالتأكيد بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي لا يزال في السلطة وغارق في مزاعم الفساد والاقتتال الداخلي.

تواجه البلاد مستويات عالية من البطالة وجرائم العنف ولا يزال الكثيرون يعانون من نقص الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

إن المكاسب الديمقراطية التي تمتع بها السيد ماكوبيلا لا تنتشر إلى ما هو أبعد من المنطقة المحيطة بشارع فيلاكازي.

على بعد 10 دقائق فقط بالسيارة في Kliptown ، تصطف صفوف من المراحيض المحمولة ، التي نادرا ما يتم تنظيفها أو تفريغها ، في الشوارع.

لا توجد مدارس قريبة ولكن الكثير من الشيبين ، كما تعرف الحانات في المناطق السكنية هنا. تكافح الأمهات الشابات من أجل تدبر أمورهن.

"ثلاثون عاما من الديمقراطية لا تعني شيئا بالنسبة لي، لا يوجد شيء للاحتفال به"، قالت تسنيمة سيلفستر، التي كانت تجلس خارج كوخها مرتدية قبعة شمسية وسروال جينز أسود وقميصا أحمر مهترئا.

«لن أكلف عناء التصويت هذا العام لأنني لا أرى أي شيء يدعي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أنه فعله»، قالت الأم لثلاثة أطفال البالغة من العمر 38 عاما.

ليس لدي عمل، ولا مياه جارية نظيفة، ولا مراحيض أنا غاضب ويائس".

تعكس قصة السيدة سيلفستر حقيقة أوسع بكثير في جنوب إفريقيا اليوم - الفجوة الشاسعة بين من يملكون ومن لا يملكون.

ويشعر الناس في كليبتاون أن علاقتهم بالنضال من أجل التحرير غالبا ما يتم تجاهلها، بالنظر إلى أنه هنا تم التوقيع على ميثاق الحرية لعام 1955 - الوثيقة التي صاغها أولئك الذين يقاتلون الفصل العنصري والتي حددت رؤية جنوب إفريقيا الديمقراطية.

"لقد تم إهمالنا لفترة طويلة جدا، من المحزن جدا أنه لم يتم تنفيذ أي من البنود ال 10 لميثاق الحرية في هذا الحي"، قال المرشد السياحي المحلي نتوكوزو دوبي.

بالنسبة للمحللة السياسية دومز ، هناك أسئلة صعبة يجب مراعاتها في الذكرى ال 30.

وقالت: "من الواضح جدا أن الناس لا يشعرون بأننا غيرنا بنية بلدنا بشكل جذري هناك بعض الأشياء الصارخة التي لا تزال مشابهة جدا للماضي ولا تزال هناك مستويات عالية من عدم المساواة، بل وازدادت في العصر الديمقراطي".

وتتجلى الأزمة في مئات الأطباء المدربين الذين ينظمون احتجاجات في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد لأنهم لا يستطيعون العثور على عمل.

وقالت الدكتورة ممتاز إيميران توماس، التي تعيش على عمل مستقل لا علاقة له بمهاراتها الطبية: "إنه أمر محبط للغاية لأن شعب جنوب أفريقيا في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، ومع ذلك لدينا نظام منهار، ولهذا السبب لدينا 800 طبيب مؤهل يجلسون في المنزل".

يطالب الشباب بشكل خاص بالتغيير وقد يتخلون عن أي ولاء يشعر به حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لتحقيق الديمقراطية.

هناك آخرون يشعرون بخيبة أمل كبيرة لدرجة أنهم يقولون إنهم لن يصوتوا على الإطلاق.

ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من الناس، مثل والدتي، الذين عاشوا في ظل الفصل العنصري، لا يمكنهم نسيان المكاسب وما زالوا يؤمنون بقوة صندوق الاقتراع.

وبما أنني سأعمل في 29 مايو، الانتخابات العامة السابعة في ظل الحكم الديمقراطي، فإنها ستأخذ ابنتي البالغة من العمر ست سنوات معها وهي تصطف في نفس مركز اقتراع كوا ثيما حيث صوتت في عام 1994.