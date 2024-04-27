الدفاع التايوانية: رصدنا 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة في أقل من ثلاث ساعات

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها "رصدت 22 طائرة صينية في محيط الجزيرة في أقل من ثلاث ساعات"، لافتةً الى أن "12 طائرة عبرت الخط الأوسط ودخلت منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي من جهة شمال تايوان ووسطها".
وذكرت الوزارة، أن "الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة انضمت إلى سفن البحرية الصينية في إطار دورية قتالية مشتركة".
وتسجل هذه الخروقات قبل أقل من شهر من تنصيب رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي في 20 أيار، والذي تعتبره الصين انفصاليا خطرا.
ويمثّل الخط الأوسط حدودا غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين.
وحُدد هذا الخط خلال الحرب الباردة في محاولة للفصل بين الجانبين المتخاصمين وتقليل مخاطر اندلاع اشتباكات.
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