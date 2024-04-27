وصول وزير خارجية فرنسا إلى بيروت

وصل إلى مطار بيروت الدولي وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه على متن طائرة خاصّة، في زيارة هي الثانية له إلى لبنان منذ تسلم مهامه في وزارة الخارجية الفرنسية.
وسيجري الوزير الفرنسي محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وكان في استقبال الوزير الفرنسي والوفد المرافق السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو.
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