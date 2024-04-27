أمريكا: إصابة 4 أشخاص وتدمير 120 منزلا جراء الأعاصير التي تضرب وسط البلاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم السبت إصابة أربعة أشخاص على الأقل وتدمير 120 مبنى جراء الأعاصير التي تضرب وسط البلاد.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن 78 إعصارا ضرب وسط البلاد أمس الجمعة، وأن خمس ولايات على الأقل شهدت تدميرا للمباني وانقطاعا للكهرباء، مشيرة إلى أن أكثر من خمسين مليون شخص معرضون لطقس أكثر قسوة اليوم السبت.

وتابعت الشبكة الإخبارية أنه من المتوقع أن تشهد البلاد عواصف رعدية لعدة أيام مقبلة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 165 ميلا في الساعة، مضيفة أن ولايتي “ايوا” و”نبراسكا” هما الأكثر تضررا حتى الآن، وأنه تم نشر فرق طوارئ للبحث عن العالقين تحت الحطام.