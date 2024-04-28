أمين عام الصليب الأحمر اللبناني: زملاؤنا بالجنوب تحت الخطر ونتحضر دائمًا ونستجيب لكل نداء

أحيا الصليب الأحمر اللبناني الذكرى 39 لشهدائه تحت شعار "بأصعب لحظة ... بتبقى السند"، في حفل أقيم في متحف روبير معوض في بيروت، رعاه رئيس الصليب الأحمر اأنطوان الزغبي، وشارك فيه إلى الزغبي، محافظ بيروت مروان عبود.

وفي كلمة مصوّرة قال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج الكتاني: "أردتُ أن أوجه هذه الرسالة من القلب، وبخاصةً أن زملاءنا في الجنوب تحت الخطر، يلبّون النداء بكل اندفاعٍ وحماسٍ وحياد واستقلالية وعدم تحيّز. التحديات كثيرة وكبيرة، لهذا السبب نتحضر دائماً ونستجيب لكل نداء، لكل إنسان بحاجة الينا في الأزمات، في الكوارث الطبيعية أو الحروب".

وقال: "لدينا خارطة طريق واضحة وخطة عمل واضحة ورؤية واضحة تحدد استراتيجيتنا. النقطة الأساسية هي حماية متطوعينا. هدفنا أن نخلّص الأرواح ونحافظ على كرامة الإنسان، ونطبق المبادئ بروحية بوحدة ومسؤولية".

وذكر أن "الوحدة هي الأساس، قوتنا بوحدتنا وبحيادنا واستقلاليتنا من أجل أن تبقى صورة الجمعية الأمل في هذا البلد".

ثم القى الزغبي كلمة قال فيها: "في كل ذكرى معنى ورسالة، نجدد فيها قيمنا ونثبت حضورنا من غيابكم. معكم أنتم الحاضرون في كل لحظة، في كل عمل إنساني، في كل ما تحقق، في كل ما نصبو إليه، في كل إجتماعاتنا ولقاءاتنا، أنتم الحاضرون من عليائكم، ترعون خطانا وتصححون مسارنا، وتحموننا" .

وأَضاف: "أنتم السند، سند الضمير الذي لا يخطئ، سند القرار مهما كان صعباَ، سند القضية الإنسانية مهما شاخت، سند التضحية مهما كبرت، سند الفضيلة مهما بلغت، سند الواجب ولو من وراء الواجب. في كل ذكرى وقفة، نجدد فيها ولاءنا للصليب الأحمر اللبناني، نجدد الثقة في كل مسؤول يتمم رسالة إستشهادكم. في كل متطوع يحمل في قلبه مبادئكم، مبادئنا، وروحية جمعيتكم الوطنية الجامعة والحاضنة، والساهرة على أماننا الصحي، ومبلسمة جروح الوطن".