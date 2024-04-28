"حجازي": مدارس التكنولوجيا توفر لسوق العمل ما يحتاجه من المهارة والجدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم الفني هو قاطرة الاقتصاد للدولة.

وأوضح الوزير خلال زيارته إلى محافظة الغربية، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية توفر لسوق العمل ما يحتاجه من المهارة والجدارة والتميز.

وأضاف أن هناك إقبالا كبيرا من الدول الأجنبية على الاستعانة بخريجي هذه المدارس، كما أن مدارس التعليم الفني تقوم بتقديم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة بأسعار منافسة تساهم في رفع قيمة المنتجات المحلية.

يذكر أن وزير التربية والتعليم، عقد اجتماعا مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وقيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات لامتحانات العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ واستعراض الآليات المنظمة لها.