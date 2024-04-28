نادرة هي المحبة يمفهومها الحقيقي وصعبة. نراها ونعتقد انها ضعيفة وعاجزة، فينا هي في الحقيقة منبع القوة وقاهرة المستحيل، وليس من السهل القبول يها والسير بشروطها وتنفيذ افعالها.

وعلى غرار القديس بطرس، يريدنا الرب ان نفهم تماما معنى المحبة، وان ندرك أهمية التزامنا بها قبل ان نركب موجة العاطفة الموقتة ونقول له: نعم نحن نحبك من دون ان نتحمل مسؤولية ذلك.

افهمنا الله معنى المحبة الحقيقية، ويبقى علينا تجهيز أنفسنا لتحملها والسير فيها الى ٱخر حدودها.