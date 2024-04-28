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معاريف: توقعات بصدور مذكرة اعتقال بشأن نتنياهو خلال أسبوع

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه يوجد توقعات بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي خلال أسبوع.

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، قد قالت في وقت سابق إن المدعي العام لمحكمة العدل الدولية كريم خان سيصدر مذكرة اعتقال دولية بحق ععد من المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم نتنياهو جراء جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة.

من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القرار بـ "النفاق المطلق" قائلًا إن المسؤولين الإسرائيليين لن يغادروا إسرائيل إذا تطلب الأمر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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